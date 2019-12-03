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  • Son Güncelleme: 04.12.2019 07:49

'de kurultay kavgası! Yumruklar havada uçuştu

37. Olağan Kurultay süreci başlayan ’de gerilim de yükseldi. Eylül ayında başlayan mahalle kurultayları kavgalara sahne oldu. , ve ’de bazı mahallelerdeki lerde bazı sandıklarda partililer arasında liste kavgaları yaşandı. Kavgaların gölgesinde tamamlanan mahalle kurultaylarının ardından önümüzdeki hafta CHP'de ilçe seçimleri başlayacak. İlçe seçimlerinin de mahalle seçimleri gibi kavgalı gürültülü geçmesi bekleniyor. CHP Genel Başkanı ve yönetimine diş bileyen parti içi muhalefet sandıklarda tepkisini dile getirecek.

CHP'de kurultay kavgası! Yumruklar havada uçuştu

'de sancılı başlayan 37'nci Olağan Kurultay sancılı sürecek. Eylülde start alan mahalle kurultayları tamamlandı. Ancak mahalle kurultayları kavgalara sahne oldu. Yenişafak'ın haberine göre , ve 'de bazı mahallelerdeki lerde bazı sandıklarda partililer arasında liste kavgaları yaşandı.

Tansiyonun yükseldiği adreslerden biri Ankara'da Prof. Dr. Mahallesi oldu. Parti örgütünden Can Karatoprak, sosyal medya hesabından tepkisini şu sözlerle dile getirdi: "Bugün mahallede seçim vardı, biz kaybettik... Ama... Genel Başkan Yardımcılarımızın genelge ile açıkça gözlemci hakkını duyurmasına rağmen, seçimlerde müşahit bulundurma hakkımızı kullanmamız engellendi. Sandıklar fiziki olanaklar uygun olmasına rağmen göremeyeceğimiz şekilde yerleştirilmişti. Arka kapısı olan, başka bir yerden giriş çıkışı olan bir salonda, göremediğimiz bir sandıkta 'seçim' yaptık."

YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU
İstanbul Dikilitaş Mahallesi'nde de olaylar çıktı. CHP üyeleri tekme tokat birbirine girdi. Olaylardan sonra seçim sandıkları polis eşliğinde CHP İl Başkanlığı'na götürüldü. İzmir Karşıyaka Alaybey Mahallesi'nde yapılan delege seçimlerinde de olaylar çıktı. Kavgada CHP İl Başkan Yardımcısı Sedredil Coşkuner darp raporu aldı.

Kavgaların gölgesinde tamamlanan mahalle kurultaylarının ardından önümüzdeki hafta CHP'de ilçe seçimleri başlayacak. İlçe seçimlerinin de mahalle seçimleri gibi kavgalı gürültülü geçmesi bekleniyor. CHP Genel Başkanı ve yönetimine diş bileyen parti içi muhalefet sandıklarda tepkisini dile getirecek.

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