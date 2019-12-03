Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün otomobili takibe aldı. Otomobil, TEM yolu Derince mevkisinde durduruldu.
Otomobilde yapılan aramada, stepne içine gizlenmiş 2 bin 400 paket kaçak elektronik sigara tütünü ele geçirildi. Otomobilde bulunan ve gözaltına alınan O.O., S.B. ve M.A. hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'ndan işlem yapıldı.
Otomobilde yapılan aramada, stepne içine gizlenmiş 2 bin 400 paket kaçak elektronik sigara tütünü ele geçirildi. Otomobilde bulunan ve gözaltına alınan O.O., S.B. ve M.A. hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'ndan işlem yapıldı.
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