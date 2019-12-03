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  • 03.12.2019 11:23
  • Son Güncelleme: 03.12.2019 11:23

Son dakika: ’de 2 bin 400 paket tütünü ele geçirildi

’'nin Derince ilçesinde, takibe alınarak durdurulan otomobilde yapılan aramada, 2 bin 400 paket tütünü ele geçirildi. Otomobilde bulunan ve gözaltına alınan O.O., S.B. ve M.A. hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’ndan işlem yapıldı.

Hepsi otomobilin içinden çıktı!
Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün otomobili takibe aldı. Otomobil, yolu Derince mevkisinde durduruldu.



Otomobilde yapılan aramada, stepne içine gizlenmiş 2 bin 400 paket kaçak tütünü ele geçirildi. Otomobilde bulunan ve gözaltına alınan O.O., S.B. ve M.A. hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'ndan işlem yapıldı.

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