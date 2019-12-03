AK Parti, kuyumcu titizliği ile kongrelere hazırlanıyor. Delege seçimleri için il ve ilçelerde sandıklar kuruldu. Aralık ayının ortalarına kadar delege seçimleri tamamlanmış olacak. Bu ayın ikinci yarısından itibaren ise önce belde kongreleri yapılacak. Şubat ayında ilçe, Ağustos ayında ise il kongreleri yapılmaya başlanacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın il kongrelerinin büyük kısmına katılması bekleniyor. AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'ni ise 2021 yılının ilk ayında yapmayı planlıyor. Yeni teşkilatlar Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne göre yeniden şekillenecek. 50+1 barajına uygun teşkilat yapıları oluşturulacak. Partide daha önce görev yapmış başarılı isimlere davet gönderilecek. Kongrelerde büyük değişim yaşanacak. AK Parti'ye gönül vermiş isimler parti kadrolarında yer alacak. Eş-dost-akrabalar yönetimlerde yer almayacak.
ÇEVRE KİRLİLİĞİNE EL KOYDU
Başkan Erdoğan, vatandaşın sağlığını tehdit eden santrallerle ilgili harekete geçti. Erdoğan, termik santrallere filtre takılmasının ertelenmesini de içeren kanunun bir kez daha görüşülmesi için TBMM Başkanlığı'na gönderdi.
BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Engelliler Günü nedeniyle engelli öğrenci, sporcu ve sanatçıları kabul etti.
EDA IŞIK
ÇEVRE KİRLİLİĞİNE EL KOYDU
Başkan Erdoğan, vatandaşın sağlığını tehdit eden santrallerle ilgili harekete geçti. Erdoğan, termik santrallere filtre takılmasının ertelenmesini de içeren kanunun bir kez daha görüşülmesi için TBMM Başkanlığı'na gönderdi.
BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Engelliler Günü nedeniyle engelli öğrenci, sporcu ve sanatçıları kabul etti.
EDA IŞIK
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