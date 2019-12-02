Trakya Üniversitesi Hastanesi, terör suçlarından yargılanan ve Edirne F Tipi Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında açıklamada bulundu.

Hastane tarafından yapılan yazılı açıklama şu şekilde:

"02.12.2019 günü saat 17:20 civarında hastanemize getirilen "Selahattin Demirtaş" isimli hastanın şikayetleri doğrultusunda Kardiyoloji, Nöroloji, Gastroenteroloji ve Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalları ile konsülte edilmiş, yapılan laboratuvar ve görüntüleme tetkikleri sonrasında akut hayatı tehdit edici patoloji saptanmamıştır. Belirtilen anabilim dallarının görüşleri doğrultusunda hasta poliklinik kontrol önerisiyle taburcu edilmiştir."