Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 02.12.2019 23:47
  • Son Güncelleme: 02.12.2019 23:54

Trakya Üniversitesi Hastanesi'nden açıklaması

Trakya Üniversitesi Hastanesi, eski Eş Genel Başkanı hakkında açıklamada bulundu. Hastaneden yapılan açıklamada Kardiyoloji, Nöroloji, Gastroenteroloji ve Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalları ile konsülte edildiğini ve hayatı tehdit edici patoloji saptanmadığını belirtildi. Demirtaş'ın taburcu edildiği ifade edildi.

Hastaneden flaş Demirtaş açıklaması!

Trakya Üniversitesi Hastanesi, terör suçlarından yargılanan ve Edirne F Tipi Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan eski Eş Genel Başkanı hakkında açıklamada bulundu.

Hastane tarafından yapılan yazılı açıklama şu şekilde:
"02.12.2019 günü saat 17:20 civarında hastanemize getirilen "Selahattin Demirtaş" isimli hastanın şikayetleri doğrultusunda Kardiyoloji, Nöroloji, Gastroenteroloji ve Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalları ile konsülte edilmiş, yapılan laboratuvar ve görüntüleme tetkikleri sonrasında akut hayatı tehdit edici patoloji saptanmamıştır. Belirtilen anabilim dallarının görüşleri doğrultusunda hasta poliklinik kontrol önerisiyle taburcu edilmiştir."

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriTrakya Üniversitesi Hastanesi'nden Selahattin Demirtaş açıklaması
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri