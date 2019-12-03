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  • 03.12.2019 09:08
  • Son Güncelleme: 03.12.2019 09:08

'nün "askeri mahrem yapılanması"na yönelik da 3 tutuklama

merkezli olmak üzere 7 ilde eş zamanlı düzenlenen unda gözaltına alınan 12 şüpheliden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. 9 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

FETÖ'nün mahrem yapılanmasına darbe

merkezli 7 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün () "askeri mahrem yapılanması"na yönelik da gözaltına alınan 12 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütünün "Hava Kuvvetleri askeri mahrem yapılanması" ile ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan 8'i muvazzaf, 4'ü açığa alınmış 12 astsubayın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 9'u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Balıkesir merkezli FETÖ soruşturmasında, ardışık arama yöntemiyle ankesörlü telefonlardan arandıkları tespit edilen 8'i muvazzaf, 4'ü açığa alınmış 12 astsubay hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. Şüpheliler, 26 Kasım'da Balıkesir'in yanı sıra Ankara, Adana, Yozgat, Diyarbakır, Batman ve Malatya'da İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınmıştı.

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