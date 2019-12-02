Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 02.12.2019 10:33
  • Son Güncelleme: 02.12.2019 10:37

'nün kirli yüzü ortaya çıkmaya devam ediyor! Hakim ve Savcılar için 35 örgüt evi!

Her geçen gün hain terör örgütü ’nün kirli yüzü hakkında yeni bir bilgi ortaya çıkıyor. FETÖ’nün sadece ’da ları için 35 tane örgüt evi olduğu belirlendi. Tamamının Anadolu Yakası’nda olduğu tespit edilen evlerde kalan şüphelilerin ’leri incelemeye alındı. Örgüt üyelerinin ayrıca 2014 yılına kadar örgüt imamlarıyla ankesörlü telefon yoluyla haberleştikleri belirlendi.

FETÖ'nün kirli yüzü ortaya çıkmaya devam ediyor!

Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'nün ları çalışma evlerine yönelik yürütülen soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Son belirlemelere göre İstanbul'da örgüt üyesi hakim ve savcı adayları için 35 ev açtığı ortaya çıkarıldı. Bu evlerin tamamının İstanbul Anadolu yakasında olduğu belirlenirken öğrencilerin bu evlerde kira kontratları, elektrik, doğalgaz, su, aboneliklerinin bulunduğu tespit edildi. Abonelikleri bulunan öğrencilerin dahi bu evleri hiçbir zaman sabit ikametgah olarak göstermedikleri gün yüzüne çıktı.

EVLERİNDEN DEĞİL ÖRGÜT EVİNDEN SİNYAL VERDİLER
Örgüt üyesi hakim ve savcı adayı şüphelilerin telefonları tek tek incelemeye alındı. Şüphelilerin sınav dönemlerinde MERNİS adresleri ile baz bilgilerinin uyum göstermediği, örgüte ait evlerde kayıtlarının olduğu ortaya çıkarıldı. Şüphelilerden adli yargı sınavında başarısız olan veya örgüt tarafından bağlılıkları düşük görünen adayların, örgüt içerisinde faaliyet gösteren avukatlık birimine yönlendirildikleri belirlendi.

EAGLE KAKAO VE TANGO KULLANIYORLARDI
Soruşturmada en önemli tespitlerden bir tanesi de hakim ve savcı adaylarının örgüt evlerine yerleştirilmeden önce veya mülakattan sonra, örgüt abileri tarafından sabit ankesörlü hatlardan aranmaları oldu. Bu tespite hem itirafçı beyanları hem de alınan raporlarla ulaşıldı. Adaylar 2014 yılına kadar ankesörlü telefonla haberleşirlerken bu tarihten sonra örgütün geliştirdiği hariç kriptolu haberleşme programlarını kullandı. Eagle, Kakao ya da Tango isimli programların yüklü olduğu tablet bilgisayarlar vasıtası ile örgüt imamları ile haberleştikleri belirlendi.

SINAVI GEÇEN MÜLAKAT EVİNE
Sınavlarda başarılı olan aday öğrencilerin örgüt çalışma evinden ayrılarak 'Mülakat evleri' olarak belirtilen evlere gönderildiği tespit edildi. Dosyaya göre bu evlerde örgüt üyelerinin gireceği mülakatların provaları yapıldı. Örgüt üyelerine mülakatta giyecekleri tüm kıyafetler giydirilerek, sözde oluşturdukları komisyonun mülakatta çıkabilecek sorulara yönelik soru cevap şeklinde adaylara eğitim verdiği ortaya çıkarıldı. Mülakatı da geçen şüphelilerin stajyer hâkim ve savcılık için ayrı bir 'Staj evleri' adı altında örgüt evi oluşturulduğu belirlendi.

O EVLERDE KALDIĞINI KABUL ETTİ
Örgütün hakim ve savcı adayları evlerinde kalan şüphelilerden bir tanesi olan Onur G. hakkında iddianame düzenlendi. Hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Onur G. hakkında aynı evde kaldıklarını söyleyen çok sayıda tanık çıktı. Onur G. de ifadesinde örgüte ait bu evlerde kaldığını kabul etti. Üniversitenin sadece bir sınıfında örgüte ait evlerde kalmadığını da ekleyen şüpheli, her ne kadar etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istese de verdiği ifade yeterli bulunmadı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriFETÖ'nün kirli yüzü ortaya çıkmaya devam ediyor! Hakim ve Savcılar için 35 örgüt evi!
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri