Aralık ayına girdiğimiz şu günlerde kar yağacak mı? Sorusu herkesin gündeminde özellikle İstanbul ve Ankara'da oturan vatandaşlar kar yağışını bekliyor. Birçok vatandaş Meteoroloji Genel Müdürlüğünden gelecek olan açıklamayı bekliyor. Peki, Kar ne zaman yağacak? İstanbul ve Ankara'da yaşayan vatandaşlar kar yağışının ne zaman başlayacağını öğrenmek istiyorlar. 5 günlük Ankara ve İstanbul hava durumu haberimizde sizlerle. Kar, bulutları oluşturan minnacık su tanelerinin çok soğuk havaya karışması sonucu, ince buz parçalarına dönüşmesidir. Bu, çok hızlı bir şekilde olur su tanesi yağmura dönüşmeden kara dönüşür.

KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Nevşehir, Kayseri, Adıyaman, Diyarbakır, Muş ve Bitlis çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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