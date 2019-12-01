Denizli İYİ Parti İl başkanlığına gelen Hasan Akgün'ün 3. defa göreve getirilmesinin ardından parti içerisinde bazı kişiler hukuki sürece başvurarak il başkanlığına kayyım atanması talebinde bulundular.

KRİZ BÜYÜYOR

Denizli İYİ Parti'de sular durulmuyor. Önceki il başkanı Hasan Hüseyin Bozkurt ve ekibinin istifası sonrasında iddia edilen tartışmalar yeni bir boyut kazandı. Hasan Hüseyin Bozkurt'un yerine eski il başkanı Hasan Akgün'ün 3. defa getirilmesi bu duruma sebep olarak gösteriliyor.

İYİ Parti Denizli İl Başkanlığı kongreye gitmek için üyeleriyle görüşüp yeni yönetim oluşturmaya çalışırken parti içinden bir kişi yönetime kayyım atanması için mahkemeye başvurdu. Eğer mahkeme kararı onaylarsa Denizli İYİ Parti İl Başkanlığına kayyum atanacak.