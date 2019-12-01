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  • Son Güncelleme: 01.12.2019 14:24

İYİ Parti karıştı! Bazı partililer İl Başkanlığı'na atanmasını istedi!

Kurulduğu günden bu yana sürekli olarak parti içinde sorun yaşayan İYİ Parti’de yeni bir kriz baş gösterdi. Bazı İYİ Patililer, İl Başkanlığı’na atanması için talepte bulundu.

İYİ Parti karıştı! Kayyum istediler!

İYİ başkanlığına gelen 'ün 3. defa göreve getirilmesinin ardından parti içerisinde bazı kişiler hukuki sürece başvurarak kayyım atanması talebinde bulundular.

KRİZ BÜYÜYOR
Denizli İYİ Parti'de sular durulmuyor. Önceki il başkanı ve ekibinin istifası sonrasında iddia edilen tartışmalar yeni bir boyut kazandı. Hasan Hüseyin Bozkurt'un yerine eski il başkanı Hasan Akgün'ün 3. defa getirilmesi bu duruma sebep olarak gösteriliyor.

İYİ Parti Denizli İl Başkanlığı kongreye gitmek için üyeleriyle görüşüp yeni yönetim oluşturmaya çalışırken parti içinden bir kişi yönetime kayyım atanması için mahkemeye başvurdu. Eğer mahkeme kararı onaylarsa Denizli İYİ Parti İl Başkanlığına atanacak.

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