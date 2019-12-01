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  • Son Güncelleme: 01.12.2019 13:57

duyurdu: Terör saldırılarına karşı yol kontrol noktaları inşa ediliyor

(), terör örgütü /'nin bombalı araçlarla masum sivilleri hedef aldığı terör saldırılarına karşı yol kontrol noktalarının inşa edildiğini bildirdi.

MSB: Teröre karşı kontrol noktaları inşa ediliyor!

'den yapılan açıklamada, güvenli bölge tesisi kapsamında eli kanlı terör örgütü /'nin bombalı araçlarla masum sivilleri hedef aldığı terör saldırılarına karşı yol kontrol noktalarının inşasının südüğü belirtildi.

Açıklamada, bölge halkının huzur ve güvenliği için gerekli her türlü tedbirin alınacağı kaydedildi.

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