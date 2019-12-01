Milli Savunma Bakanlığı, Resulayn'da PKK/YPG'li teröristlerin içerisine terör amaçlı tüneller açarak kullanılamaz hale getirdiği bir okulun daha tespit edildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Mehmetçiğimiz Resulayn'da yaptığı arama-taramada, PKK/YPG'li teröristlerin içerisine terör amaçlı tüneller açarak kullanılamaz hale getirdiği bir okul daha tespit etti. Okulun içerisinden başlayan ve çevre binalara kadar uzanan tüneller kullanılamayacak şekilde kapatıldı" denildi.
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