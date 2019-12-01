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  • Son Güncelleme: 01.12.2019 14:48

/'li hainler okulları kullanılamaz hale getirmişler

’ndan yapılan açıklamaya göre, hain terör örgütü ’lı teröristlerin tüneller açarak kullanılamaz hale getirdiği bir okul daha tespit edildi. Okulun içerisinden başlayan ve çevre binalara kadar uzanan tüneller kullanılamayacak şekilde kapatıldı.

Milli Savunma Bakanlığı, Resulayn'da PKK/YPG'li teröristlerin içerisine terör amaçlı tüneller açarak kullanılamaz hale getirdiği bir okulun daha tespit edildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Mehmetçiğimiz Resulayn'da yaptığı arama-taramada, PKK/YPG'li teröristlerin içerisine terör amaçlı tüneller açarak kullanılamaz hale getirdiği bir okul daha tespit etti. Okulun içerisinden başlayan ve çevre binalara kadar uzanan tüneller kullanılamayacak şekilde kapatıldı" denildi.

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