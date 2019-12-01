Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sokak ortasında eşini darp eden Emrah Çilo hakkında resmen başlattığı soruşturma Emrah Çilo tutuklandı.
Ayrıntılar geliyor...
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sokak ortasında eşini darp eden Emrah Çilo hakkında resmen başlattığı soruşturma Emrah Çilo tutuklandı.
Ayrıntılar geliyor...
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