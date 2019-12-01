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  • 01.12.2019 17:01
  • Son Güncelleme: 01.12.2019 17:01

'te sokak ortasında eşini döven tutuklandı

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sokak ortasında eşini darp eden hakkında resmen başlattığı soruşturma Emrah Çilo tutuklandı.

Eşini sokak ortasında dövmüştü! Flaş gelişme!

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sokak ortasında eşini darp eden hakkında resmen başlattığı soruşturma Emrah Çilo tutuklandı.

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