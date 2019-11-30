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  • Son Güncelleme: 30.11.2019 16:42

Başkan Erdoğan'dan paylaşımı: Avrupa'yla Asya’yı bir kez daha birbirine bağlıyoruz

Başkan Erdoğan: Dünya gündeminin ticaret savaşlarıyla, terörle, sokak olaylarıyla, istikrarsızlıklarla meşgul olduğu bir dönemde, biz bugün Avrupa'yla Asya’yı ile bir kez daha birbirine bağlıyoruz.

Başkan Erdoğan'dan TANAP paylaşımı: Avrupa'yla Asya’yı bir kez daha birbirine bağlıyoruz
'ın Avrupa bağlantısı 'de düzenlenen törenle gerçekleştirildi. Edirne'nin İpsala ilçesi Sarıcaali Köyü'nde bulunan Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı (TANAP) MS4 Ölçüm İstasyonu'nda gerçekleştirilen törene, Başkan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev katılım sağladı.



"AVRUPA'YLA ASYA'YI BİR KEZ DAHA BİRBİRİNE BAĞLIYORUZ"
Başkan Erdoğan, tarihi program sonrası Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu. Erdoğan, paylaşımında "Dünya gündeminin ticaret savaşlarıyla, terörle, sokak olaylarıyla, istikrarsızlıklarla meşgul olduğu bir dönemde, biz bugün Avrupa'yla Asya'yı TANAP ile bir kez daha birbirine bağlıyoruz." ifadelerine yer verdi.

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