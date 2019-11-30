Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 30.11.2019 16:06
  • Son Güncelleme: 30.11.2019 16:47

Aliyev: bugün uluslararası güç odağı olmuştur

, " bugün yabancı yatırımlar için açık ülkedir ve çok makbul yerdir. Türkiye bugün uluslararası güç odağı olmuştur." dedi.

Aliyev, "Bugün tarihi bir gündür. Umarım TANAP'ın ömrü uzun olacak, Türkiye-Azerbaycan ve diğer komşu halklara fayda verecek." dedi.

Cumhurbaşkanı Aliyev, "TANAP bugün güney gaz koridoru özünde 7 ülkenin birleştiği uluslararası bir iş birliği projesidir." diye konuştu.

Aliyev, "Bu proje, ülkeler arasında köprüler kuracak, iş birliği, istihdam, uzun müddetli anlaşmalar getirecektir." ifadelerini kullandı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, "Türkiye bugün yabancı yatırımlar için açık ülkedir ve çok makbul yerdir. Türkiye bugün uluslararası güç odağı olmuştur." dedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriAliyev: Türkiye bugün uluslararası güç odağı olmuştur
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri