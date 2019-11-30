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  • 30.11.2019 15:29
  • Son Güncelleme: 30.11.2019 15:29

Son dakika: 'te kamyon çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Son dakika haberi... 'te kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 asker yaralandı. , hayati tehlikesi bulunmayan askerleri ve ailelerini hastanede ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Bitlis'te askeri araçla kamyon çarpıştı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, gece saatlerinde İl Jandarma Komutanlığına ait zırhlı araç, il merkezindeki TÜVTÜRK Kavşağı yakınlarında kamyonla çarpıştı.

da iki askeri personel yaralandı, kamyon sürücüsü ise yaşamını yitirdi.

, hayati tehlikesi bulunmayan askerleri ve ailelerini hastanede ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Askerlerin sağlık durumu hakkında yetkililerden bilgi alan ve kazada hayatını kaybeden Turan Satı'ya da Allah'tan rahmet dileyen Çağatay, "İnşallah bu gibi üzücü olayları bir daha yaşamayız." dedi.

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