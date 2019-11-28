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  • Son Güncelleme: 28.11.2019 14:59

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 250 bin TL'lik tazminat davası

Son dakika haberine göre Başkan , Lideri 'nun grup toplantısındaki sözleriyle ilgili 250 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı.

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tazminat davası!

Hürriyet'in haberine göre Başkan , Lideri 'nun geçtiğimiz salı günü grup toplantısında yaptığı konuşmada sarf ettiği, "Kendi silah fabrikasını yabancı bir orduya peşkeş çekenlere dünyanın her tarafında vatan haini denir. Kendi silah fabrikasını yabancı bir orduya peşkeş çekenlere dünyanın her tarafında vatan haini denir. Aynen söylüyorum. Cesaret edip dava bile açamıyor... Demiş ki 'Efendim Kılıçdaroğlu hakkında tazminat davaları açtım, hepsini kazandım.' Ben senin nasıl kazandığını bilmez miyim? Man Adası'nı da ben kazandım ne diyeceksin şimdi? Demek ki götürdüğün paralar doğru" şeklindeki ifadeleri nedeniyle Ankara 7. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde 250 bin TL manevi tazminat davası açtı.

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