Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 250 bin TL'lik tazminat davası

Hürriyet'in haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz salı günü grup toplantısında yaptığı konuşmada sarf ettiği, "Kendi silah fabrikasını yabancı bir orduya peşkeş çekenlere dünyanın her tarafında vatan haini denir. Kendi silah fabrikasını yabancı bir orduya peşkeş çekenlere dünyanın her tarafında vatan haini denir. Aynen söylüyorum. Cesaret edip dava bile açamıyor... Demiş ki 'Efendim Kılıçdaroğlu hakkında tazminat davaları açtım, hepsini kazandım.' Ben senin nasıl kazandığını bilmez miyim? Man Adası'nı da ben kazandım ne diyeceksin şimdi? Demek ki götürdüğün paralar doğru" şeklindeki ifadeleri nedeniyle Ankara 7. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde 250 bin TL manevi tazminat davası açtı.