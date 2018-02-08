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Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tazminat davası

, grup konuşmasında kişilik haklarına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle 'na 250 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

Erdoğandan Kılıçdaroğluna tazminat davası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, salı günkü grup toplantısındaki konuşmasında kişilik haklarına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle Kılıçdaroğlu'na 250 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ocak ayında, Beşiktaş Belediyesi önünde yaptığı konuşmada kişilik haklarına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle Genel Başkanı'na 150 bin liralık manevi tazminat davası açmıştı. Erdoğan 250 bin lira ile 1.5 milyon liralık tazminat davaları da açmıştı.

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  • 08 Şubat 2018, Perşembe 17:00
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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avcı avcı

Bu adam nasıl bir adam ya.pkk ya arkadaş diyor.hdp lilerle kol kola geziyor.afrine girmeyelim diyor.ya sen girme ama biz gireceğiz.Bu adam uslanmaz.cezasını çeksin.inşallah.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 08.02.2018 23:00
mehmet mehmet

arkasında İŞ BANKASI var önemli değil.

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır2
cevapla 08.02.2018 19:44
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