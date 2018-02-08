Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tazminat davası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, salı günkü grup toplantısındaki konuşmasında kişilik haklarına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle Kılıçdaroğlu'na 250 bin liralık manevi tazminat davası açtı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ocak ayında, Beşiktaş Belediyesi önünde yaptığı konuşmada kişilik haklarına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle CHP Genel BaşkanıKemal Kılıçdaroğlu'na 150 bin liralık manevi tazminat davası açmıştı. Erdoğan 250 bin lira ile 1.5 milyon liralık tazminat davaları da açmıştı.
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Bu adam nasıl bir adam ya.pkk ya arkadaş diyor.hdp lilerle kol kola geziyor.afrine girmeyelim diyor.ya sen girme ama biz gireceğiz.Bu adam uslanmaz.cezasını çeksin.inşallah.
arkasında İŞ BANKASI var önemli değil.
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