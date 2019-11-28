Mevlüt Çavuşoğlu'ndan NATO'ya sert tepki!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları;

Bugün Barış Pınarı Harekatımızla ilgili bazı bilgileri Mesrur Barzani'ye anlattık. Harekatımızın sadece PKK/YPG teröristlerine yönelik olduğunu bir kere daha hatırlatmak isterim. PKK ve YPG Kürt kardeşlerimizin düşmanıdır. Bugün sadece PKK değil Irak sınırları içinde de DEAŞ'la mücadele hepimiz için de önemlidir. FETÖ'nün Irak içindeki faaliyetlerine yönelik bilgi paylaşımında bulunduk. Irak'ın yeniden inşasına önem veriyoruz.

ABD'NİN NATO'DAKİ TAVRI

NATO'nun bugün müttefiklerini karşı karşıya kaldığımız tehditlere karşı koruyabilmemiz için kendisini yeni şartlara adapte etmesi gerekiyor. Müttefikleri koruma anlamında NATO'nun planları belli aralıklarla yayınlanır. Bazı ülkelerin güvenlik endişelerini karşılamada bazı ülkeler karşı gelirse birlik olmaz. Biz Baltık ülkelerine yönelik NATO planına karşı değiliz ama Baltık ülkeleri için istenen bizim için de istenmesi lazım. NATO Genel Sekreterinin bazı teklifleri oldu. Onları müzakere ediyoruz. ABD tüm uyarılarımıza rağmen PKK/YPG ile Suriye'de angajmana girdi. Bu ABD kanunları açısından da ciddi bir sorun.

IKBY Başbakanı Mesrur Barzani, "PKK'nın Sincar ve Irak'ın diğer bölgelerinde bulunmasını onaylamıyoruz ve buna karşıyız" dedi.