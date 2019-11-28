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  • 28.11.2019 19:25
  • Son Güncelleme: 28.11.2019 19:25

MSB paylaştı: / öldürmek için var, biz yaşatmak için

, Resulayn'ın köyünde önceki gün /'nin bombalı araç saldırısında yakınlarını kaybeden bölge halkının, terör örgütüne tepkisini dile getirdiği videoyu Twitter'da paylaştı.


Bakanlık, terör örgütü / tarafından Resulayn'ın batısındaki köyünde 17 sivilin öldüğü, 20'den fazla sivilin yaralandığı bombalı araç saldırısına ilişkin video paylaştı.



"Eli kanlı PKK/YPG'li teröristlerin bombalı araç saldırılarıyla yıktığı hayatları, 26 Kasım'da Resulayn'ın Tel Halef köyünde çocuklarını, kardeşlerini kaybeden Suriyeli kardeşlerimizden dinleyin" notuyla paylaşılan videoda bölge halkının terör örgütüne yönelik tepkisi yer aldı.



Videoda örgüte tepki gösteren Suriyelinin, "Bakın PKK bize ne yaptı? Araç getirip insanların ortasında patlattılar. Bunlar kafir, Müslüman değiller. Allah Türk askerinden razı olsun. Gelip burayı temizlediler. Küçük çocuklar ve kadınlar öldü. Allah belanızı versin, sizi bildiği gibi yapsın. İnşallah sizden kurtuluruz.

ALLAH TÜRK ASKERİ VE ERDOĞAN'DAN RAZI OLSUN
Bu evde 10 kişi öldü. Allah Türk askerinden ve Erdoğan'dan razı olsun. Buraya gelip temizlediler. Allah ne muradınız varsa versin" ifadeleri yer aldı.

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