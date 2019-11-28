Kumpas arıyorsa aynaya baksın

MHP lideri Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin başına bir projeyle geldiğini belirtti. Ve ekledi: Beştepe'de görüşme yalanına Sayın Cumhurbaşkanı'nın alet edilmesi ayıptır. Türkiye'de siyasi bir skandal varmış gibi dünyaya jurnallemek rezalettir. Kılıçdaroğlu kumpas arıyorsa aynanın karşısına geçip kendisine bakmalıdır.
- Güncel
- 28.11.2019
- Gazete
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