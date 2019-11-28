Kumpas arıyorsa aynaya baksın MHP lideri Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin başına bir projeyle geldiğini belirtti. Ve ekledi: Beştepe'de görüşme yalanına Sayın Cumhurbaşkanı'nın alet edilmesi ayıptır. Türkiye'de siyasi bir skandal varmış gibi dünyaya jurnallemek rezalettir. Kılıçdaroğlu kumpas arıyorsa aynanın karşısına geçip kendisine bakmalıdır.

MHP lideri Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin başına bir projeyle geldiğini belirtti. Ve ekledi: Beştepe'de görüşme yalanına Sayın Cumhurbaşkanı'nın alet edilmesi ayıptır. Türkiye'de siyasi bir skandal varmış gibi dünyaya jurnallemek rezalettir. Kılıçdaroğlu kumpas arıyorsa aynanın karşısına geçip kendisine bakmalıdır. TÜM MANŞETLER