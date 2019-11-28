İnce: Turan özür diledi Muharrem İnce, "Beştepe'ye çıktı" iddiasının ardından Twitter hesabından açıklama yaptı. Rahmi Turan'ın kendisinden özür dilediğini belirten İnce, "Turan, sağlık sorunları yaşarken Talat Atilla'nın 'bu haber yüzde yüz doğru' diyerek kendisini oyuna getirdiğini söyledi" dedi.

Muharrem İnce, "Beştepe'ye çıktı" iddiasının ardından Twitter hesabından açıklama yaptı. Rahmi Turan'ın kendisinden özür dilediğini belirten İnce, "Turan, sağlık sorunları yaşarken Talat Atilla'nın 'bu haber yüzde yüz doğru' diyerek kendisini oyuna getirdiğini söyledi" dedi. TÜM MANŞETLER