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İnce: Turan özür diledi

Muharrem İnce, "Beştepe'ye çıktı" iddiasının ardından Twitter hesabından açıklama yaptı. Rahmi Turan'ın kendisinden özür dilediğini belirten İnce, "Turan, sağlık sorunları yaşarken Talat Atilla'nın 'bu haber yüzde yüz doğru' diyerek kendisini oyuna getirdiğini söyledi" dedi.

İnce: Turan özür diledi
Muharrem İnce, "Beştepe'ye çıktı" iddiasının ardından Twitter hesabından açıklama yaptı. Rahmi Turan'ın kendisinden özür dilediğini belirten İnce, "Turan, sağlık sorunları yaşarken Talat Atilla'nın 'bu haber yüzde yüz doğru' diyerek kendisini oyuna getirdiğini söyledi" dedi.

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