Kimseye genel başkanlık telkininde bulunmadım. Çünkü Kılıçdaroğlu'ndan daha ideal bir genel başkan olmaz!
Bay Kemal, istihbaratımızı suçlamış. Buna gerek yok! Muharrem Bey onlara yeter. CHP ortaoyunu oynadı ve bitti.
DOLARI BIRAKALIM
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda gündemi değerlendirdi: "Londra'da tedavi gördüğü anlaşılan bir gazeteci var. Bu kişi müthiş bir haber başlığıyla bir iddia ortaya attı. 9 Kasım'da bir CHP'li plakası değiştirilmiş araçla Külliye'ye gelip bizimle görüşmüş. "Senin CHP genel başkanı olman gerekir" demişiz. Hiçbir CHP'liye telkinde bulunmadım çünkü Sayın Kılıçdaroğlu'ndan daha ideal genel başkan olmaz.
Meselenin dallanıp budaklanması üzerine 'Cumhurbaşkanlığımı ortaya koyuyorum' diyerek iddiayı yalanladım. CHP'li yetkililerin hala bizi suçluyor olması trajikomik. Komplo teorilerini gölgede bırakan bir oyun seyrediyoruz. Milletin artık yakasından düşsünler." Türk Lirası'nın artık kaybettirmediğini de belirten Erdoğan, "Bırakın doları moları; Türk Lirası'na dönelim. Milliliğimizi burada da gösterelim" dedi.
BARIŞ PINARI HAREKATI SÜRECEK
MGK toplantısı, Erdoğan başkanlığında Külliye'de yapıldı. 4 saat süren toplantıda Barış Pınarı Harekatı'nın amacına ulaşana kadar sürdürüleceği vurgulandı. Ayrıca Tel Rıfat ve Münbiç bölgeleri dâhil başlatılan teröristten arındırma çalışmalarının bir an önce tamamlanması gerektiği ifade edildi.
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