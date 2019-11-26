Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 16.35'te başladı.
Milli Güvenlik Kurulu, Erdoğan başkanlığında toplandı
Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen toplantı, saat 16.35'te başladı.
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