T-70 helikopterinin ilki hangardan çıktı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türkiye'ye sınıf atlatacak projelerle ilgili yeni bir haberi daha duyurdu. Demir, Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) tarafından geliştirilen T-70 Genel Maksat Helikopterinin ilkinin hangardan çıkartıldığını duyurdu.
İLKİ HANGARDAN ÇIKTI
Demir yaptığı açıklamada, ''Yürüttüğümüz 'Genel Maksat Helikopteri Programı' kapsamında, toplamda 109 adet üretilecek T-70 Helikopterinin ilki hangardan çıkarıldı.
Ana yüklenicimiz TUSAŞ ve alt yükleniciler ASELSAN, TEI, Alp Havacılık ve Sikorsky firmalarını tebrik eder, başarılarının devamını dilerim.'' ifadelerini kullandı.
T-70 HELİKOPTERİ ÖZELLİKLERİ
TEKNİK ÖZELLİKLER:
Azami Kalkış Ağırlığı
9,979 kg
22,000 lbs
Azami Kalkış Ağırlığı (Harici Yük Dahil)
10,659 kg
23,500 lbs
Azami Harici Yük
4,082 kg
9,000 lbs
Kabin Genişliği
2.14 m
7.0 ft
Kabin Yüksekliği
1.37 m
4.5 ft
Kabin Alanı
8.18 m2
88 ft2
Kabin Hacmi
11.22 m3
396 ft3
PERFORMANS:
Azami Seyir Hızı*
296 km/sa
160 kt
Yer Tesirinde Askı Tavanı (HIGE) **
4,572 m
15,000 ﬅ
Yer Tesiri Dışında Askı Tavanı (HOGE) **
3,353 m
11,000 ﬅ
Servis Tavanı**
6,096 m
20,000 ﬅ
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