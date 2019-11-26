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  • Son Güncelleme: 26.11.2019 19:06

helikopterinin ilki hangardan çıktı

, son yıllarda yaptığı teknolojik hamlelerin karşılığını almaya devam ediyor. Savunma Sanayii Başkanı , ve A.Ş. () tarafından geliştirilen Genel Maksat Helikopteri'nin ilkinin hangardan çıktığını duyurdu.

T-70 helikopterinin ilki hangardan çıktı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı , 'ye sınıf atlatacak projelerle ilgili yeni bir haberi daha duyurdu. Demir, Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, ve A.Ş. () tarafından geliştirilen Genel Maksat Helikopterinin ilkinin hangardan çıkartıldığını duyurdu.

İLKİ HANGARDAN ÇIKTI
Demir yaptığı açıklamada, ''Yürüttüğümüz 'Genel Maksat Helikopteri Programı' kapsamında, toplamda 109 adet üretilecek T-70 Helikopterinin ilki hangardan çıkarıldı.

Ana yüklenicimiz TUSAŞ ve alt yükleniciler ASELSAN, TEI, Alp Havacılık ve Sikorsky firmalarını tebrik eder, başarılarının devamını dilerim.'' ifadelerini kullandı.

T-70 HELİKOPTERİ ÖZELLİKLERİ

TEKNİK ÖZELLİKLER:

Azami Kalkış Ağırlığı

9,979 kg

22,000 lbs

Azami Kalkış Ağırlığı (Harici Yük Dahil)

10,659 kg

23,500 lbs

Azami Harici Yük

4,082 kg

9,000 lbs

Kabin Genişliği

2.14 m

7.0 ft

Kabin Yüksekliği

1.37 m

4.5 ft

Kabin Alanı

8.18 m2

88 ft2

Kabin Hacmi

11.22 m3

396 ft3


PERFORMANS:

Azami Seyir Hızı*

296 km/sa

160 kt

Yer Tesirinde Askı Tavanı (HIGE) **

4,572 m

15,000 ﬅ

Yer Tesiri Dışında Askı Tavanı (HOGE) **

3,353 m

11,000 ﬅ

Servis Tavanı**

6,096 m

20,000 ﬅ

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