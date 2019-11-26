Suriye'nin Rasulayn ilçesinde terör örgütü PKK/YPG tarafından bombalı araçla sivillere yönelik saldırı düzenlendi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapıılan açıklamada, "Canilikte DEAŞ'ı aratmayan terör örgütü PKK/YPG, Fırat'ın doğusundaki masum sivillere yönelik bombalı araç saldırılarını sürdürüyor. Bebek katilleri bu defa Rasulayn batısındaki Tel Halef köyünde patlattıkları bombalı araçla 17 kişiyi katlederken 20'den fazla kişiyi de yaraladı." ifadeleri yer aldı.