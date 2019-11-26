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  • Son Güncelleme: 26.11.2019 18:41

duyurdu: Terör örgütü / Rasulayn'da yine sivilleri hedef aldı!

'nin Rasulayn ilçesinde terör örgütü / tarafından bombalı araçla sivillere yönelik saldırı düzenlendi. 'den yapılan açıklamada "Bebek katilleri bu defa Rasulayn batısındaki köyünde patlattıkları bombalı araçla 17 kişiyi katlederken 20’den fazla kişiyi de yaraladı." ifadelerine yer verildi.

Bebek katili PKK/YPG yine sivileri hedef aldı!

'nin Rasulayn ilçesinde terör örgütü / tarafından bombalı araçla sivillere yönelik saldırı düzenlendi.

'ndan yapıılan açıklamada, "Canilikte DEAŞ'ı aratmayan terör örgütü PKK/YPG, Fırat'ın doğusundaki masum sivillere yönelik bombalı araç saldırılarını sürdürüyor. Bebek katilleri bu defa Rasulayn batısındaki Tel Halef köyünde patlattıkları bombalı araçla 17 kişiyi katlederken 20'den fazla kişiyi de yaraladı." ifadeleri yer aldı.

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