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  • 23.11.2019 18:37
  • Son Güncelleme: 23.11.2019 18:45

'lar 150 bin saat uçarak tarihi rekor kırdı

'lar, havacılık tarihine geçecek bir rekor daha kırdı. TB2 SİHA'lar, gökyüzünde başarıyla 150 bin saat uçuşu geride bırakan ilk milli oldu.

Tarihi rekor kırdı!

Milli ve özgün tasarımla üretilen 'lar, gökyüzünde başarıyla 150 bin saat uçuşu geride bırakan ilk milli olarak, havacılık tarihine geçecek bir rekor kırdı.

150 BİN SAAT UÇTU
Baykar'dan yapılan açıklamada, "Türk havacılık tarihine geçecek bir rekor daha kırdık. Bayraktar TB2 SİHA'lar gökyüzünde başarıyla 150 bin saat uçuşu geride bırakan ilk Milli hava aracı oldu. Her daim Vatanımızın ve Milletimizin hizmetindeyiz" denildi.

KUVEYT'TE DE REKOR KIRMIŞTI
Bayraktar TB2 SİHA, Türk havacılık tarihinde yine bir ilke imza atarak kendisine ait olan 24 saat 34 dakikalık havada kalma rekorunu 27 saat 3 dakikaya çıkarmıştı.

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