Eminönü'nde vapura bindiği esnada 23 yaşındaki çarşaflı kadına hakaret ettiği iddia edilen 71 yaşındaki Emine Ayfer Türkcan hakkında soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 19 Kasım 2019 günü saat 13:00 sıralarında Gizem Kaya'nın (23) Kadıköy Polis Amirliği'ni arayarak çarşaflı olması nedeniyle bir kadının kendine saldırdığını söylemesi üzerine soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

71 YAŞINDA BAŞÖRTÜLÜLERE SALDIRDI!

İddianamede, yer alan Gizem Kaya'nın ifadesinde olay günü Eminönü iskelesinde vapura bineceği esnada Emine Ayfer Türkcan'ın (71) yanından geçerken Kaya'ya hitaben, "Arabistan'a defol git, orada yaşayın, bu ülkeyi siz mahvettiniz, bu ülkede işiniz ne" dediğini ve ayrıca, Türkcan'ın Kaya'nın yanından geçtiği sırada eli ile bel kısmını itekleyerek vurduğu belirtildi.

3 YILA KADAR HAPİS

Şüpheli Emine Ayfer Türkcan ifadesinde şikayetçi Gizem Kaya'nın kendisine vurarak içeri girdiği ve bunun üzerine kendisinin, "Ne oluyor, Arabistan'da mı yaşıyorsunuz?" dediğini ifade etti. Müşteki Gizem Kaya'yı Arap sandığını, kendisinin de iftira attığı için Gizem Kaya'dan şikayetçi olduğunu belirtti.

Şüpheli Emine Ayfer Türkcan hakkında, 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.