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  • Son Güncelleme: 26.11.2019 05:08

Son dakika: Başkan Erdoğan 5 üniversiteye rektör atadı

Cumhurbaşkanı , 5 üniversiteye rektör atadı. 'de yayımlananan atama kararlarına göre, Rektörlüğüne Prof. Dr. , Rektörlüğüne Prof. Dr. , Bezmialem Rektörlüğüne Prof. Dr. Rümeyza Kazancıoğlu, Aydın Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Yadigar İzmirli ve Rektörlüğüne Prof. Dr. Osman Çakır atandı.

Başkan Erdoğan 5 üniversiteye rektör atadı

'de yayımlananan atama kararlarına göre, Rektörlüğüne Prof. Dr. , Rektörlüğüne Prof. Dr. , Bezmialem Rektörlüğüne Prof. Dr. Rümeyza Kazancıoğlu, Aydın Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Yadigar İzmirli ve Rektörlüğüne Prof. Dr. Osman Çakır atandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, söz konusu atamaları 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci, 3'üncü ve 7'nci maddeleri gereğince yaptı.

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