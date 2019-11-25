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  • Son Güncelleme: 26.11.2019 06:51

'da operasyonu!

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde Fatih ve ilçelerinde zehir tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyon kapsamında çok sayıda torbacı diye tabir edilen sokak satıcısı gözaltına alındı. Sabah saatlerinde 'nde bir araya gelen Müdürlüğü ekipleri operasyon için düğmeye bastı.

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu!

FATİH VE BEYOĞLU'NDA OPERASYON
Fatih ve 'nda yapılan operasyona özel harekat polisleri ile polis helikopteri de destek verdi. Daha önceden belirlenen adreslere operasyon yapan polis adreslerde uzun süre arama yaptı. Operasyon kapsamında Fatih Ayvansaray Mahallesi Limoncu Hüseyin Sokak'ta bulunan iki katlı bir binaya ve Beyoğlu Kaptanpaşa Mahallesi Yumak Sokak'ta bulunan 5 katlı bir apartmanın giriş katına operasyon yapıldı.

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