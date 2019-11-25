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  • Son Güncelleme: 26.11.2019 05:04

, 47. 'nde "en iyi erkek oyuncu" seçildi

, 47. 'nde Şahsiyet dizisindeki performansıyla en iyi erkek oyuncu seçildi. Bilginer, ödülünü aldıktan sonra "Kendimden çok Türkiye'ye bu ödül gittiği için çok mutluyum." açıklamasında bulundu.

Haluk Bilginer'den büyük başarı!

, 47. 'nde Şahsiyet dizisindeki performansıyla en iyi erkek oyuncu seçildi.

Bu yıl 47'ncisi düzenlenen Uluslararası Emmy Ödülleri, New York'ta düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Sanatçı Bilginer, 47. Uluslararası Emmy Ödülleri'nde "en iyi erkek oyuncu" ödülüne layık görüldü.

Bilginer, ödülünü aldıktan sonra yaptığı açıklamada, ''Çok iyi hissediyorum. Kendimden çok Türkiye'ye bu ödül gittiği için çok mutluyum. Çok severek, beğenerek yaptığımız bir işin başkaları tarafından da uluslararası bir platformda takdir edilmesi ve ödülle taçlandırılması çok mutlu edici bir şey. Çok mutluyum.'' dedi.

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