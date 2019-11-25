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  • Son Güncelleme: 25.11.2019 13:24

Başkanlığı duyurdu: '' ve ''dan yapılan füze atışında hedef başarıyla vuruldu

Başkanlığı, '' ve '' araçlarına entegre edilmiş Orta Menzilli Tanksavar Sistemi () ile hareket halindeki araçtan yapılan atışlarda hedef başarıyla vurulduğunu duyurdu.

Başkanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Silah Taşıyıcı Araçlar projesi kapsamında 'Pars' ve 'Kaplan' araçlarına entegre edilmiş OMTAS füzesiyle hareket halindeki araçtan yapılan atışlarda hedef başarıyla vuruldu.



Kalifikasyon testleri bu yıl sonuna kadar tamamlanıp 2020 itibarıyla teslimata başlanacak. Toplam 260 araç teslim edilecek" denildi.



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