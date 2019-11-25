Burdur Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yürüttükleri çalışmalarla Salda Gölü'nü korumaya devam ettiklerini aktardı.
Salda Gölü Tabiat Parkı'nın 120 dekar olan alanının 2019'da 570 dekara çıkarıldığını kaydeden Vali Şıldak, "İlave edilen 450 dekar alan, kontrolsüz girişlerin ve kirlenmenin önlenmesi amacıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğümüzce doğal dokuya uygun olarak ahşap direkli kafes telle çevrilerek koruma altına alındı." ifadelerini kullandı.
Şıldak, mesajını "Salda Gölü doğal ve güzel kalacak" etiketiyle paylaştı.
Salda Gölü Tabiat Parkı alanı 570 dekara çıkarıldı
Burdur Yeşilova'da bulunan ve güzelliği ile Türkiye'nin Maldivleri olarak anılan Salda Gölü'nün çevresinde bulunan Salda Gölü Tabiat Parkı alanının genişletildiği bildirildi.
Burdur Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yürüttükleri çalışmalarla Salda Gölü'nü korumaya devam ettiklerini aktardı.
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