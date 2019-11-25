Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 25.11.2019 13:20
  • Son Güncelleme: 25.11.2019 13:20

Tabiat Parkı alanı 570 dekara çıkarıldı

Burdur Yeşilova'da bulunan ve güzelliği ile Türkiye'nin Maldivleri olarak anılan 'nün çevresinde bulunan Salda Gölü Tabiat Parkı alanının genişletildiği bildirildi.

Salda Gölü ile ilgili önemli gelişme

Burdur Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yürüttükleri çalışmalarla 'nü korumaya devam ettiklerini aktardı.

Salda Gölü Tabiat Parkı'nın 120 dekar olan alanının 2019'da 570 dekara çıkarıldığını kaydeden Vali Şıldak, "İlave edilen 450 dekar alan, kontrolsüz girişlerin ve kirlenmenin önlenmesi amacıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğümüzce doğal dokuya uygun olarak ahşap direkli kafes telle çevrilerek koruma altına alındı." ifadelerini kullandı.

Şıldak, mesajını "Salda Gölü doğal ve güzel kalacak" etiketiyle paylaştı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriSalda Gölü Tabiat Parkı alanı 570 dekara çıkarıldı
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri