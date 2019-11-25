Rahmi Turan kimdir, kaç yaşında? Rahmi Turan yazısı nedir, neler söyledi?

Rahmi Turan kimdir? Sözcü Gazetesi yazarı Rahmi Turan'ın "Saray'a çıkan CHP'li" yazısını CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yorumladı. Rahmi Turan'ın ortaya attığı iddiaya katıldığını belirtti.Peki Rahmi Turan kimdir? Detaylar haberimizde... CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, FOX TV'de İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat programına konuk oldu. Sözcü Gazetesi yazarı Rahmi Turan'ın "Saray'a çıkan CHP'li" yazısını yorumlayan Kılıçdaroğlu, yazının içeriği hakkında "Doğrudur" dedi ve CHP'li bir ismin Cumhurbaşkanı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüğü iddialarına katıldığını belirtti.



RAHMİ TURAN KİMDİR?

Rahmi Turan, 1939 yılında İstanbul'da doğdu ancak nüfus kaydına babası tarafından Bilecik olarak yazdırıldı. Öğrencilik yıllarında spor muhabiri olarak gazeteciliğe başladı. İstanbul Gazetecilik Enstitüsü'nü bitirdi.1960-61 yıllarında yedeksubay olarak vatani görevini yaptıktan sonra önce Yeni Sabah, sonra Akşam Gazetesi'nde önce spor muhabiri, sonra spor şefi ve spor sorumlu müdürü olarak görev yaptı. 1966-67 yıllarında Türkiye Spor Yazarları Derneği'nin yarışmasında mizanpaj birincisi oldu.

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