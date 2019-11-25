Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından dün yapılan açıklamada, "Barış Pınarı Harekatı ile bölge halkını terör örgütü PKK/YPG zulmünden kurtaran Kahraman Mehmetçiklerimiz, çocukların bir an önce okula başlayabilmesi için teröristlerin tahrip ettiği Tel Abyad Müşerref El Havl Okulu'nun tadilatını da yapıyor" denildi.
- Güncel
- 25.11.2019
- Gazete
Mehmetçik okul onardı
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından dün yapılan açıklamada, "Barış Pınarı Harekatı ile bölge halkını terör örgütü PKK/YPG zulmünden kurtaran Kahraman Mehmetçiklerimiz, çocukların bir an önce okula başlayabilmesi için teröristlerin tahrip ettiği Tel Abyad Müşerref El Havl Okulu'nun tadilatını da yapıyor" denildi.
- "Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmeyi düşündüm"
- O iller için sağanak yağış ve fırtına uyarısı
- MSB duyurdu: Gerekli karşılık verilmektedir
- Türkiye'nin ilk uçak gemisi bahriyeyi süper lige yükseltecek!
- Çin'in Uygur Türklerine yaptığı işkencelerin belgeleri basına sızdı!
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.