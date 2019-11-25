Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak 'Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü' dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Bakan Albayrak mesajında, "Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü'nde, kadına şiddete hiçbir alan tanımayacak kadar güçlü bir farkındalığın tüm zihinlere yerleşmesini bir kez daha temenni ediyorum." dedi.