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  • 25.11.2019 11:31
  • Son Güncelleme: 25.11.2019 11:31

Bakan Albayrak'tan mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı , 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı.

Albayrak'tan kadına yönelik şiddetle mücadele mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı 'Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü' dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Bakan Albayrak mesajında, "Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü'nde, kadına şiddete hiçbir alan tanımayacak kadar güçlü bir farkındalığın tüm zihinlere yerleşmesini bir kez daha temenni ediyorum." dedi.

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