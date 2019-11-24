

Mardin Nusaybin'de Mehmet Şirin Demir, 11 Ekim'de PKK'nın saldırısı sonucu şehitlik mertebesine ulaştı. Acılı kızı TRT Kürdi muhabiri Gülay Demir ise dün Fransa'da düzenlenen 'Uluslararası Terör Kurbanları Kongresi'ne katıldı. Kapanış töreninde manifestoyu gözyaşları içinde okudu. Demir, "Sesim titredi babam... Yüreğim titredi, hayatımın en zor konuşmasıydı. Seni çok özlüyorum babam..." dedi.