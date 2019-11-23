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  • Son Güncelleme: 24.11.2019 02:27

bölgesinde araç kazası sonucu bir askerimiz oldu

bölgesinde, dün meydana gelen araç kazasında ağır yaralanan ve hastanede tedavisine devam edilen bir askerin olduğu bildirildi.

'Barış Pınarı' bölgesinden acı haber!

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, bölgesinde, dün araç kazası meydana geldiği belirtildi.

Araç kazasında ağır yaralanan askerin, sevk edildiği hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak olduğu kaydedilen açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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