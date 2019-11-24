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  • 24.11.2019 09:55
  • Son Güncelleme: 24.11.2019 09:55

Bakan Abayrak'tan anlamlı mesajı!

Günü ile ilgili paylaşım yapan Hazine ve Maliye Bakanı , “Ülkemizin dört bir yanında özveri ile insanımıza emek veren, gelecek nesillerin mimarı tüm öğretmenlerimizin ’nü kutlarım” ifadelerini kullandı.

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