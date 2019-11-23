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  • 23.11.2019 10:28
  • Son Güncelleme: 23.11.2019 10:48

Son dakika: Eski İngiliz ajanı 'in ölmeden önceki son görüntüsü ortaya çıktı

Son dakika haberi... ’nda evinin yakınında ölü bulunan İngiliz eski istihbarat ajanı Mesurier’in hayatını kaybetmeden önce ’daki yürürken kaydedilen görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, eşi ve çocuklarıyla Büyükada’da alış verişe giden ’in şapka taktığı ve eşiyle konuştuğu görülüyor.

İngiliz eski istihbarat ajanı Mesurier, 'ndaki evinin olduğu sokakta 11 Kasım tarihinde ölü olarak bulunmuştu. Aynı zamanda Beyaz Baretliler'in de kurucusu olan , ölümüyle beraber birçok soru işaretini de ardından bırakmıştı. Ölümüne dair araştırmalar sürerken, İngiliz ajanın 'da ailesiyle gezerken kaydedilen görüntüleri ortaya çıktı.



Ölmeden yaklaşık iki hafta önce kameralara yansıyan ve İhlas Haber Ajansı'nın ulaştığı görüntülerde James Gustaf Edward Le Mesurier eşi ve iki çocuğuyla alış verişe gidiyor. Çocuklarına resim yapmak için tuval almaya gittiği öğrenilen eski ajan eşiyle de bir şeyler konuşuyor.
Öte yandan, Le Mesurier'in şapka taktığı da görülüyor. Ayrıca eski İngiliz Ajanın köpeğini de beraberinde götürdüğü görülüyor.

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