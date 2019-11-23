Son dakika: Eylem hazırlığındaki 5 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyi Zap bölgesinde 4, Pençe-3 Harekâtı kapsamında Sinat-Haftanin bölgesinde 1 olmak üzere, eylem hazırlığında olduğu tespit edilen toplam 5 PKK'lı teröristin düzenlenen hava destekli operasyonlarla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
OPERASYONLAR DEVAM EDECEK
Bakanlıktan yapılan açıklamada "Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek." denildi.
OPERASYONLAR DEVAM EDECEK
Bakanlıktan yapılan açıklamada "Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek." denildi.
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