Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 23.11.2019 10:39
  • Son Güncelleme: 23.11.2019 10:46

Son dakika: Eylem hazırlığındaki 5 terörist etkisiz hale getirildi

MSB: kuzeyi Zap bölgesinde 4, Pençe-3 Harekâtı kapsamında Sinat-Haftanin bölgesinde 1 olmak üzere, eylem hazırlığında olduğu tespit edilen toplam 5 ’lı terörist düzenlenen hava destekli operasyonlarla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek.

Eylem hazırlığındaki 5 terörist etkisiz hale getirildi
, kuzeyi Zap bölgesinde 4, Pençe-3 Harekâtı kapsamında Sinat-Haftanin bölgesinde 1 olmak üzere, eylem hazırlığında olduğu tespit edilen toplam 5 'lı teröristin düzenlenen hava destekli operasyonlarla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.



OPERASYONLAR DEVAM EDECEK
Bakanlıktan yapılan açıklamada "Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek." denildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriSon dakika: Eylem hazırlığındaki 5 terörist etkisiz hale getirildi
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri