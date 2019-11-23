Türkiye'nin Nagoya Başkonsolosluğu binasının açılış töreninde konuşan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, müjde verdi: İki hafta en geç bir ay içerisinde sistemin oturması için, ehliyetleri de artık yurt dışındaki misyonlarımızdan alabileceksiniz.
Türkiye'nin Nagoya Başkonsolosluğu binasının açılış töreninde konuşan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, müjde verdi: İki hafta en geç bir ay içerisinde sistemin oturması için, ehliyetleri de artık yurt dışındaki misyonlarımızdan alabileceksiniz.
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