Çavuşoğlu müjde verdi Türkiye'nin Nagoya Başkonsolosluğu binasının açılış töreninde konuşan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, müjde verdi: İki hafta en geç bir ay içerisinde sistemin oturması için, ehliyetleri de artık yurt dışındaki misyonlarımızdan alabileceksiniz.

Türkiye'nin Nagoya Başkonsolosluğu binasının açılış töreninde konuşan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, müjde verdi: İki hafta en geç bir ay içerisinde sistemin oturması için, ehliyetleri de artık yurt dışındaki misyonlarımızdan alabileceksiniz. Bakan Çavuşoğlu'ndan yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarına ehliyet müjdesi Nagoya Başkonsolosluğu binasının açılış töreninde konuşan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, müjde verdi: İki hafta en geç bir ay içerisinde sistemin oturması için, ehliyetleri de artık yurt dışındaki misyonlarımızdan alabileceksiniz. TÜM MANŞETLER