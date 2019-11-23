Bir Alman daha tutuklandı TÜrkiye'de casusluk yaptığı iddia edilen avukat Yılmaz S.'nin tutuklanmasının ardından bir Alman vatandaşı daha cezaevine gönderildi. 60 yaşındaki Bekir Topgider'in, "terör propagandası yapmak" ve "silahlı terör örgütüne üyelik"le suçlandığı bildirildi.

TÜrkiye'de casusluk yaptığı iddia edilen avukat Yılmaz S.'nin tutuklanmasının ardından bir Alman vatandaşı daha cezaevine gönderildi. 60 yaşındaki Bekir Topgider'in, "terör propagandası yapmak" ve "silahlı terör örgütüne üyelik"le suçlandığı bildirildi. TÜM MANŞETLER