TÜrkiye'de casusluk yaptığı iddia edilen avukat Yılmaz S.'nin tutuklanmasının ardından bir Alman vatandaşı daha cezaevine gönderildi. 60 yaşındaki Bekir Topgider'in, "terör propagandası yapmak" ve "silahlı terör örgütüne üyelik"le suçlandığı bildirildi.
- Güncel
- 23.11.2019
- Gazete
Bir Alman daha tutuklandı
TÜrkiye'de casusluk yaptığı iddia edilen avukat Yılmaz S.'nin tutuklanmasının ardından bir Alman vatandaşı daha cezaevine gönderildi. 60 yaşındaki Bekir Topgider'in, "terör propagandası yapmak" ve "silahlı terör örgütüne üyelik"le suçlandığı bildirildi.
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