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  • Son Güncelleme: 22.11.2019 10:14

Başkan Erdoğan'dan tepkisi: Bir daha da kimseye...

Başkan başkanlığında yapılan Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda illerin sorunları gündeme geldi. 'de yaşananlara tepki gösteren Başkan Erdoğan, “Bu kazılar nasıl yapılıyor, nasıl bu izinler veriliyor? Böyle bir define kazısı izni nasıl verilir? Yetkili valilik bu konuda hassas olmalı. Bir daha da kimseye böyle bir yetki, böyle bir kazı izni verilmesin” dedi.

Toplantıda Erdoğan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a, 'nin Taşköprü Yaylası'nda yasal izinle yapılan define kazısında toprak doldurulup yok edilen 12 bin yıllık ''le ilgili son durumu sordu. Hürriyet'in haberine göre Kurum, bu konuda kazıya izin verme yetkisinin valilikte olduğunu söyledi. Kurum, bölgenin doğal SİT alanı kapsamına alındığını ve eski haline getirmek için çalışmaların başlatıldığını anlattı. Erdoğan, "Bu kazılar nasıl yapılıyor, nasıl bu izinler veriliyor? Böyle bir define kazısı izni nasıl verilir? Yetkili valilik bu konuda hassas olmalı. Bir daha da kimseye böyle bir yetki, böyle bir kazı izni verilmesin" talimatı verdi.

"O YOL BİTECEK"
Toplantıda bazı il başkanlarının kendi illerinin sorunlarını dile getirmeleri üzerine ilginç diyaloglar da yaşandı. Kilis İl Başkanı Mehmet Murat Karataş söz alarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, kentteki yol yapımının yarıda bırakıldığını ve uzun süredir bitirilmediğini iletti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan bu şikâyeti, "Yol yapımına başladık.



Biz yolun engebeli olmayan tarafını yaptık. Ancak yolun diğer kısmı zor, engebeli ve dağlık olduğu için yarım kaldı. Çalışmalar devam ediyor" diye yanıtladı. İl Başkanı Karataş'ın Bakan Turhan'a verdiği, "Siz zor olanı yaptınız. Kalan kısım düz ve ova" yanıtı Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere salondaki herkesi güldürdü. Erdoğan da, "Buyruğumdur, o yol bitecek" esprisi yaptı.

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