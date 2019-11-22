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Başkan Erdoğan Bilal Saygılı Camii ve Külliyesi’nin açılışını yaptı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de Ege Üniversitesi Kampüsü içerisine inşa edilen Bilal Saygılı Camiii ve Külliyesi'nin açılışına katılarak konuşma yaptı. Erdoğan, "Cemaati olmayan her cami, ne kadar ihtişamlı olursa olsun, yetim ve öksüz bir eserdir. Çocuk sesleriyle güzelleşmeyen, gençlerin heyecanıyla dolmayan camiler mahzun kalmaya mahkumdur. Üniversite öğrencilerimiz başta olmak üzere bu bölgede yaşayan bütün kardeşlerimizin Bilal Saygılı Camii'ni öksüz ve yetim bırakmayacağına inanıyorum. " dedi..

22.11.2019 14:35 - Son Güncelleme: 22.11.2019 14:37
Başkan Erdoğan Bilal Saygılı Camii ve Külliyesi’nin açılışını yaptı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, açılış ve bir dizi ziyaret gerçekleştirmek üzere İzmir'e geldi. Hava yoluyla İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na gelen Erdoğan, burada İzmir protokolü tarafından karşılandı. İzmir programı kapsamında kent merkezine hareket eden Erdoğan, ilk olarak Bilal Saygılı Cami'inin açılış töreninde konuştu.

Başkan Erdoğan Bilal Saygılı Camii ve Külliyesi’nin açılışını yaptı

İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Şehrimize yakışan bir eser oldu. Bir hadiste, "Kim Allah'ın rızasını talep ederek bir mescit inşa ederse, Allah'ın da ona Cennet'te bir ev inşa edeceği" müjdeleniyor.

Başkan Erdoğan Bilal Saygılı Camii ve Külliyesi’nin açılışını yaptı

Bizim inancımızda cami kullanılan ve iş bitince terk edilen mekan hiçbir zaman olmamıştır. Cami ibadethane olduğu kadar muhabbetin, dayanışmanın yeridir. Cami, öğrenmenin ve öğretmenin, istişarenin mekanıdır.

Başkan Erdoğan Bilal Saygılı Camii ve Külliyesi’nin açılışını yaptı

Cemaati olmayan her cami, ne kadar ihtişamlı olursa olsun, yetim ve öksüz bir eserdir. Çocuk sesleriyle güzelleşmeyen, gençlerin heyecanıyla dolmayan camiler mahzun kalmaya mahkumdur.

Başkan Erdoğan Bilal Saygılı Camii ve Külliyesi’nin açılışını yaptı

Üniversite öğrencilerimiz başta olmak üzere bu bölgede yaşayan bütün kardeşlerimizin Bilal Saygılı Camii'ni öksüz ve yetim bırakmayacağına inanıyorum.

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