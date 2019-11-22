Başkan Erdoğan Bilal Saygılı Camii ve Külliyesi’nin açılışını yaptı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de Ege Üniversitesi Kampüsü içerisine inşa edilen Bilal Saygılı Camiii ve Külliyesi'nin açılışına katılarak konuşma yaptı. Erdoğan, "Cemaati olmayan her cami, ne kadar ihtişamlı olursa olsun, yetim ve öksüz bir eserdir. Çocuk sesleriyle güzelleşmeyen, gençlerin heyecanıyla dolmayan camiler mahzun kalmaya mahkumdur. Üniversite öğrencilerimiz başta olmak üzere bu bölgede yaşayan bütün kardeşlerimizin Bilal Saygılı Camii'ni öksüz ve yetim bırakmayacağına inanıyorum. " dedi..
22.11.2019 14:35
- Son Güncelleme: 22.11.2019 14:37
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, açılış ve bir dizi ziyaret gerçekleştirmek üzere İzmir'e geldi. Hava yoluyla İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na gelen Erdoğan, burada İzmir protokolü tarafından karşılandı. İzmir programı kapsamında kent merkezine hareket eden Erdoğan, ilk olarak Bilal Saygılı Cami'inin açılış töreninde konuştu.
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