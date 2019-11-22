Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki darbe girişimi davasında yeni gelişme
Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki darbe girişimi davasında, 94 sanık için "anayasal düzeni ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.
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