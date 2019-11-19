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  • Son Güncelleme: 20.11.2019 05:24

parasına polis baskını! ve 'da 62 adreste arama

, ’ye yasa dışı yolla 200 milyon euro aktaran ve gibi terör örgütü üyelere yönelik baskın düzenledi. 850 polisin katıldığı baskında 62 ev ve şirkette arama yapıldı.

FETÖ parasına polis baskını!

'nın Kuzey Ren Vestfalya, Hessen, Hamburg, ve Baden Württemberg eyaletleri ile 'da dün sabah yasa dışı para ine karşı baskın düzenlendi. 850 polisin katıldığı baskında 62 ev ve şirkette arama yapıldı. Suç çetesi oluşturdukları belirtilen 27 şüpheliden altısı hakkında tutuklama kararı olduğu açıklandı.

ARACILARLA HAVALE
ve gibi terör örgütlerinin kullandığı Hawala adı sistem ile 'ye 200 milyon euro para transferi gerçekleştiği belirtildi. Kuyumcular ile metal şirketlerinin yoğunlukta bulunduğu baskını düzenleyen savcılıklar, banka ve elektronik sistem kullanmayan iki aracı tarafından havalenin gerçekleştiğini aktardı.

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