Van'ın Saray İlçesi HDP'li Belediye başkanı Caziye Duman'ın da aralarında bulunduğu 15 kişi gözaltına alınmıştı. Bakan Süleyman Soylu konuyla ilgili önemli bir açıklama yaptı.

NAYLON FATURALARLA PKK'YA PARA AKTARMIŞLAR

HDP'li belediyelerin Teröre yardımı naylon faturaların gölgesine yaptığını belirten Soylu "HDP'li Saray Belediye Başkanı Caziye Duman'ın görevden uzaklaştırılması konusunda Van'ın Saray ilçesinde görevden alınacağını bildiği için, naylon faturalar tertip edilip paraların terör örgütüne aktarıldığını daha yeni yakaladık" dedi.

HIRSIZLIKLAR DÜŞTÜ

Bakan Soylu hırsızlık suçuyla ilgili de son verileri paylaştı. Soylu "Türkiye genelinde son 2 yılda evden hırsızlıklar yüzde 45'in üzerinde bir azalma sergiledi. Trafikteki ölümlerde geçen yılla bu yılın karşılaştırmasında sadece 10 ayda olay yerindeki ölümlerde yüzde 28,5 daha az insan kaybettik. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir rakama ulaşmak mümkün değildir" dedi.