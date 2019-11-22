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  • Son Güncelleme: 22.11.2019 20:41

Başkan Erdoğan'dan Kiraz'da önemli açıklamalar

Son dakika haberine göre; Başkan , 'in Kiraz ilçesinde halka hitap etti. Başkan Erdoğan,"Kiraz ilçemizde jeotermal kaynakların değerlendirilmesi amacıyla bir çalışma yapılması talimatını verdik." diyerek müjdeyi verdi.


Başkan 'in Kiraz ilçesinde vatandaşlara hitap etti.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Kiraz'da gelecek çok daha başka olacak. Hep birlikte çalışıyoruz, yükleneceğiz. Kiraz'ı daha ileri taşıyacağız.

Kiraz ilçemizde jeotermal kaynakların değerlendirilmesi amacıyla bir çalışma yapılması talimatını verdik.

Kiraz'a hayvan barınağı kazandırıyoruz. Gerekli görüşmeler yapıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Kiraz'ı sevmiyor. Kiraz'a destek vermiyor. Biz Kiraz'ı yalnız bırakmadık bırakmayacağız.

Teröre prim vermedik. Onlar kaçıyor biz kovalıyoruz. İnlerine girdik.

YPG'ye verilen 33 bin TIR silahı bulduk topluyoruz.

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