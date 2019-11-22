

Başkan Recep Tayyip Erdoğan İzmir'in Kiraz ilçesinde vatandaşlara hitap etti.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Kiraz'da gelecek çok daha başka olacak. Hep birlikte çalışıyoruz, yükleneceğiz. Kiraz'ı daha ileri taşıyacağız.

Kiraz ilçemizde jeotermal kaynakların değerlendirilmesi amacıyla bir çalışma yapılması talimatını verdik.





Kiraz'a hayvan barınağı kazandırıyoruz. Gerekli görüşmeler yapıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Kiraz'ı sevmiyor. Kiraz'a destek vermiyor. Biz Kiraz'ı yalnız bırakmadık bırakmayacağız.

Teröre prim vermedik. Onlar kaçıyor biz kovalıyoruz. İnlerine girdik.

YPG'ye verilen 33 bin TIR silahı bulduk topluyoruz.