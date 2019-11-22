Dipsiz Göl soruşturmasında, 2 müdür ve 1 memur açığa alındı Gümüşhane'deki 12 bin yıllık Dipsiz Göl'de define arandı. Ancak hiçbir şey bulunamadı. Yetkililer de Dipsiz Göl'ü toprakla kapatıp, skandala imza attı. Akılalmaz olayla ilgili dün sıcak bir gelişme yaşandı. Valiliğe gönderdikleri yazı ile kazıya izin veren Kültür ve Turizm İl Müdürü Hüseyin Ateş, Müze Müdürü Elif Öktem ile müze müdürlüğü personeli Yunus Ağa, açığa alındı.

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