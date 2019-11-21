Defineciler tarafından suyu boşaltılarak kazılan Dipsiz Göl, killi toprakla kaplandı. Yeniden dolması için kar yağışına umut bağlandı.
Gümüşhane'de defineciler, 12 bin yıllık gölü kazdı. Altın bulamayınca çukuru tonlarca molozla kapattı. Tepkiler üzerine göl tekrar kazıldı! Zemin killi toprakla kaplandı. Su için de yetkililer kar duasına çıktı!
Gümüşhane'de defineciler, 12 bin yıllık gölü kazdı. Altın bulamayınca çukuru tonlarca molozla kapattı. Tepkiler üzerine göl tekrar kazıldı! Zemin killi toprakla kaplandı. Su için de yetkililer kar duasına çıktı!
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