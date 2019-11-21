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'de defineciler tarafından suyu boşaltılan 'ün zemini killi toprakla kaplandı

'de defineciler tarafından suyu boşaltılarak kazılan 'ün zemini killi toprakla kaplandı. Yeniden dolması için kar yağışına umut bağlandı.

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