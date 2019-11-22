Başkan Erdoğan: Üreticiyi ezdirmeyiz

Ziraat Bankası, alışılmamış krediler verecek. Artık hayvan ithal etmeyeceğiz. Kırmızı eti hafife almayacağız.
Gıda sorunu bir milli güvenlik meselesidir. Tarımı küresel şirketlerin kar odaklı çarkına ezdirmeyeceğiz.
MÜJDE ŞURASI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün 3. Türkiye Tarım Orman Şurası'nda 2020'de hayata geçirilmesi planlanan müjdeleri sıraladı:
SON 1.5 yılda zorunlu olmadıkça et ithalatı yaptırmadık. Besilik hayvan için kasım ayıyla beraber yeni ithalat müracaatı almıyoruz.
BU hassasiyetimizi 2020 yılında da devam ettireceğiz. Sertifikalı tohum üretimimizi yüzde 5 artıracağız. Toplam 15 bin kıyı balıkçımızı ilgilendiren desteklemeleri inşallah önümüzdeki ay ödeyeceğiz.
KÜÇÜKBAŞ hayvan varlığını artıracağız. Sürüye katılan hayvan başına 100 lira destek verme kararı aldık. Korunan alan sayısını 599'dan 605'e çıkaracağız, orman varlığımızı 2020 sonunda 22,9 milyon hektara ulaştıracağız.
BARAJ sayımızı 841'den 856'ya çıkarmayı hedefliyoruz.
TAVUKÇULUK üretimini garanti altına alacak sistemi kurduk, böylece yılda 220 bin adet yerli et ve yumurta amaçlı damızlık civciv üretimi yapılmasını sağlıyoruz.
MİRAS mevzuatını da geliştirerek, tarım arazilerinin bölünmesi sorununa kalıcı çözüm getireceğiz.
ÖNÜMÜZDEKİ yıl yaş çay alım miktarı 650 bin tona, ihracat dahil kuru çay satışı da 115 bin tona çıkacak.
SAÇMA SAPAN KONUŞUYOR
Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'na da tepki gösterdi: Çiftçilerimize 137,7 milyar lira tarımsal destek sağladık. Ana muhalefetin başı çıkıyor, saçma sapan konuşuyor. Tarımsal hasılada dünyada yedinci, Avrupa'da ise birinci sıradayız. Fındık, kiraz, kayısı ve ayva üretiminde dünya lideriyiz.
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